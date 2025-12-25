◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順発表＝１２月２５日札幌２歳Ｓからの無傷３連勝を狙うショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は７枠１３番と少し外めの枠に入った。須貝調教師は「どんな競馬もできるし、枠はそんなに気にすることもなかった。ジョッキーがうまく流れに対応してくれれば」と意に介さない様子。中間は１か月以上かけて、しっかり