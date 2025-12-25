文房具や衣料品から便利なキッチングッズまで、さまざまなものが格安でそろうDAISO。YouTubeでは、そんなDAISOの公式チャンネルによる鍋用のキッチングッズ紹介が注目を浴びています。公式がガチで勧める、5つのキッチングッズとは……??※画像はYouTubeチャンネル「【DAISO×RCC】公式ユーチュー部」(@daisorcc6299)より引用まず登場したのは、“まさに鍋グッズ!”という形の「レンジ鍋」。税込220円で、電子レンジで気軽に鍋料理