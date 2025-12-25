日本サッカー協会は２５日、第１０６回天皇杯の決勝を２０２７年１月１日にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開催することを発表した。２６年からＪリーグが開幕を８月に変更するため、天皇杯も同年８月開幕に変更。第１００回大会以来６大会ぶりに元日の風物詩が帰ってくることになった。なおＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）での決勝戦開催は４年連続となる。