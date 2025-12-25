大きな目とV字型のお口がかわいいサンリオキャラクター「けろけろけろっぴ」を、あらゆる角度から見たイラストが公開され、その意外な姿にネット民から驚きの声があがっています。けろっぴ「ぼく全方位かわいいー!」 (@hapidanbuiより引用)正面や後ろ姿はよく目にしているのですが、横から見たときの頭の形、下から見るとチューリップの足形が。そして、上から見ても目玉が見えることにびっくりです! さすがけろっぴの大きなお目目