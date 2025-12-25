鹿児島市で、25日、年末恒例の「寒げいこ」が開かれ、県内の中学生が合同で柔道などの稽古に励みました。 この「寒げいこ」は県内の中学生が一堂に会し、心と体、技術を鍛えようと毎年年末に開かれています。 25日は41の中学校から207人が集まり、弓道、柔道、剣道の武道の選手らが日頃の稽古の成果を披露しあいました。 25日朝の鹿児島市の最低気温は15.2度と、10月下旬並みの暖かさとなり、柔道着に身を包んだ選手たちは汗び