太平洋戦争終戦後、アメリカ軍の統治下にあった奄美群島が、日本に復帰して、きょう25日で72年です。 25日、奄美市で集会が開かれ、参加した島民らは復帰までの苦難の歴史に思いを馳せていました。 奄美市を一望できるおがみ山公園の復帰記念広場で開かれた集会には、およそ50人が参加し、復帰の日を祝いました。 奄美群島は太平洋戦争終戦後間もない1946年からおよそ8年間、アメリカ軍の統治下におかれました。 日本本土との