岡山市役所 岡山市の大森雅夫市長は、国の重点支援地方交付金について、岡山市が受け取る額が約59億8600万円に決定したと明らかにしました。 25日の定例会見で発表したものです。 それによりますと、重点支援地方交付金についての国の補正予算が16日に成立したことに伴い、岡山市には昨年度交付額の4.4倍に当たる約60億円の支給が決まったということです。 市は11月の国からの通知を受け、交付金の総額を約40億3600万