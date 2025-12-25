２５日の東京株式市場はクリスマスに差し掛かり海外投資家が不在のなか、商いは低調で方向感を欠いた。プライム市場の売買代金は３兆円を下回り、今年最低となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比６３円６９銭高の５万０４０７円７９銭と反発。プライム市場の売買高概算は１３億３７２１万株、売買代金概算は２兆９８２４億円。値上がり銘柄数は１１６４、対して値下がり銘柄数は３８９、変わらずは５１銘柄だった。