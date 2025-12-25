２３日、雪が積もった瀋陽森林動物園で活発に歩くパンダ。（瀋陽＝新華社配信／王智勇）【新華社瀋陽12月25日】中国遼寧省瀋陽市で23日、雪が降った。瀋陽森林動物園のジャイアントパンダは、思う存分雪遊びを楽しんでいた。（記者/武江民、張博群）２３日、雪が積もった瀋陽森林動物園で遊び回るパンダ。（瀋陽＝新華社配信／王智勇）２３日、瀋陽森林動物園で木の杭によじ登るパンダ。（瀋陽＝新華社配信／王智勇）２３日、瀋