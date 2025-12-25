阪神は「FamilywithTigersSupportedbyJoshin」で着用したユニホームのチャリティーオークションで挙げた収益金などを、西宮市に寄付したことを25日に発表した。寄付金は「子育て家庭ショートステイ事業」や「子ども食堂事業」などにあてられる。球団を代表し、マスコットのトラッキーとキー太が石井登志郎市長から感謝状を贈られた。今季まで選手会長を務めた中野は、球団を通じて「今年で4年目を迎え、今シーズンは