過去最大規模となる来年度予算案について、高市首相は「強い経済と財政の持続性を両立する予算」と強調した。政府は一般会計の総額が過去最大となる122兆3000億円となる来年度予算案を26日に閣議決定する。この予算案について高市首相は「財政規律にも配慮し、強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させる予算案となった」と述べた。予算案の歳入における、国の借金＝国債の発行額は、今年度より多い29兆6000億円になる。これに