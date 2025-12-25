サクサがこの日の取引終了後、２６年３月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と株式の流動性の向上を図ることが目的という。 また株式分割に合わせて、２７年３月末時点の株主から株主優待制度を実質拡充すると発表した。現行制度では毎年３月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象に、特