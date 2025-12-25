横浜F・マリノスは25日、サガン鳥栖DF井上太聖の完全移籍加入を発表した。02年10月1日生まれの23歳は順天堂大から今季、鳥栖に加入。J2リーグ開幕戦出場を果たし、第2節以降先発に定着すると、リーグ戦全38試合に出場。チームトップの3375分間でピッチに立ち、2得点を記録していた。クラブを通じ、井上は「初めまして。サガン鳥栖から移籍してきました、井上太聖です。横浜F・マリノスという伝統あるクラブでプレーをできる