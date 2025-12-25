ヴィッセル神戸は25日、ベガルタ仙台MF郷家友太の完全移籍加入を発表した。1999年6月10日生まれの26歳は仙台の下部組織で育ち、青森山田中、青森山田高を経て、18年に神戸に加入。5年間在籍し、19年度にはクラブ初タイトルとなる天皇杯制覇を経験した。23年に“古巣”となる仙台に移籍すると、今季はキャプテンを務めるなど主軸を担い、3年間でJ2リーグ114試合25得点を記録していた。4年ぶりの神戸復帰となる郷家はクラブを