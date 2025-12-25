警察官を装う特殊詐欺の受け子と出し子として逮捕された、鮭川村の介護士の53歳の女が、「金がほしくて闇バイトに応募した」などと話していることがわかりました。 詐欺と窃盗の疑いで逮捕されたのは、鮭川村京塚の介護士の女（53）です。 女は先月、警察官を装う手口で寒河江市に住む80代の女性からキャッシュカードをだましとり、ATMから現金100万円を引き出し盗んだ疑いが持たれています。 関係者によりますと女は、SN