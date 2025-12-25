岡谷鋼機 [名証Ｐ] が12月25日大引け後(16:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比21.5％増の352億円に伸び、通期計画の380億円に対する進捗率は92.8％に達し、5年平均の75.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比78.9％減の27.1億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ