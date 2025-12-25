爆笑問題田中裕二（60）が25日、TBSラジオ「TBSラジオ大感謝祭2025」（午前8時30分）に出演。自身の粗相にまつわるエピソードを語った。番組では、パーソナリティーのパンサー向井慧とパートナーの本仮屋ユイカがリスナーから寄せられた「TBSラジオクイズ」に挑戦する企画を実施。進行の日比麻音子アナウンサーは、困惑しながら「『爆笑問題カーボーイ』で、生放送中に脱糞したのはどちらでしょう？＜1＞太田さん、＜2＞田中さん」