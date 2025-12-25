柴田ケイコによる絵本『パンどろぼう』がアニメ化され、NHK Eテレにて2026年10月より放送されることが決定。併せて、ティザービジュアルが解禁された。【写真】『パンどろぼう』ブロッコリーくじに登場！描きおろしイラスト使用のポーチやクッションなど展開原作となる同名の絵本は、おいしいパンを探し求めるおおどろぼうが主人公で、子どもから大人まで幅広く親しまれている作品。アニメーション制作はシンエイ動画が担