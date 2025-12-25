◆東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝１２月２５日、栗東トレセンＪＢＣクラシック４着のキングズソード（牡６歳、栗東・寺島良厩舎、父シニスターミニスター）は坂路でダノンカゼルタ（３歳１勝クラス）と併せ馬。５３秒８―１２秒７で４馬身先着した。２４年帝王賞勝利後に左前浅屈腱炎が判明し、１年３か月の休養を挟み、今年１０月の日本テレビ盃で復帰。今回が復帰３走目とな