元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）にコメンテーターとして生出演。ゲストコメンテーターとして出演の元外相・田中真紀子氏の発言をぶった切る一幕があった。この日、発足２か月を迎えた高市内閣が７０％超の高支持率を維持していることについて聞かれた田中氏が「一般の方たちは、やっぱりよく分かっておられないんじゃないかというのが根底にあ