お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸がクリスマスイブの24日、自身のInstagramを更新した。クリスマス仕様に飾り付けられた観葉植物の写真を公開し、反響を呼んでいる。坪倉は以前から、趣味である観葉植物の育成の様子をたびたび投稿。8月には自宅の植物たちを紹介し、9月には情報収集を重ねて自作したという「植物育成棚」の完成を報告していた。この日の投稿では、その育成棚にクリスマスらしい装飾が施された一枚をアップ。「僕