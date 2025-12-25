１２月３１日付で騎手を引退する田中健騎手＝栗東・中村直也厩舎＝が２８日の阪神１２Ｒで現役ラスト騎乗を迎える。この週は２７日の阪神２Ｒと合わせて２鞍。「いつも通り、変わらない感じですよ。それなりに、長くやってこられたと思います」と笑みを見せる。コンビを組むのはイツモニコニコ。昨年のチューリップ賞以降、１１戦連続で手綱を執っている。前走は９番人気ながら勝利し、今回が３勝クラスの初戦で、「昇級戦です