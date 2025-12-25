中央競馬25年ラストウィークの出馬表が発表中央競馬の今年最後の開催となる27、28日の出馬表が25日、JRAから発表された。G1・有馬記念が行われる28日の中山での武豊の騎乗数に、ファンの注目が集まっている。武豊は27日は阪神でG2・阪神カップのジューンブレア（牝4、武英）など7鞍に騎乗。有馬記念が行われる28日の中山は、同レースのメイショウタバル（牡4、石橋）のみとなった。他のレースには騎乗せず、大一番に集中モー