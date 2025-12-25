クリスマスのこの日、JR博多駅の改札の中に置かれている巨大クリスマスツリー、装飾品をよく見ると、ハンディファン、扇子、帽子と、通常は飾りつけしないものばかりです。 実は、このツリーの飾り、列車などに忘れられJR博多駅に届いた「落とし物」です。■森野里奈記者「クリスマスということで、ツリーに飾られた忘れ物のプレゼントを利用客が今、選んでいます。」 25日のクリスマス、先着200人にプ