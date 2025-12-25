明日26日(金)から明後日27日(土)にかけて日本海側では警報級の大雪となる可能性があります。北陸や山陰など、山沿いを中心に積雪が急増し、平地でも積雪となりそうです。風も強まり荒れた天気となるため、立往生など交通への影響に警戒が必要です。今季一番の寒気が流入日本海側は警報級の大雪も今夜25日から明後日27日(土)は、九州から北海道にかけては日本海側を中心に、上空1500メートル付近でマイナス12℃以下の強い寒気が西