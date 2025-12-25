ミュージシャンでタレントのDAIGOが25日までに自身のInstagramを更新。家族と過ごしたクリスマスの食卓を公開し、話題となっている。DAIGOは「メリークリスマス 素敵なクリスマスを！！」とファンへメッセージを送り、食卓に置かれたケンタッキー・フライド・チキンのバーレルの写真を投稿した。続けて、自身の代名詞である“DAI語”で「KFC」とアルファベット3文字を披露。「今年も ファミリーのために ちゃんと予約！」とその意