国立競技場での決勝開催は4年連続となることが決定した日本サッカー協会（JFA）は12月25日、2026年に行われる「天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会」の開催概要を発表した。2026年8月に開幕し、決勝戦を2027年1月1日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催することが正式に決まった。天皇杯の決勝戦が「元日決戦」として開催されるのは、第100回大会以来6年ぶりとなる。また、会場となるMUFGスタジアム（国立競技場）