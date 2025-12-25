お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平が、25日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。新たな愛車が納車されたことを報告し、注目を集めている。長田はストーリーズで、黒いボディの車の画像とともに「6台目 100台限定 ミツオカM55納車！」とテキストを添えて報告した。長田が手に入れた「M55」は、光岡自動車が創業55周年を記念して発表したコンセプトモデルの市販版。生産台数はわずか100台という希少な