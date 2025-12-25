大手電気会社とガス会社が、来年1月使用分の電気料金とガス料金を発表しました。国による負担軽減策が始まることから、大きく値下がりします。大手電力10社が発表した来年1月使用分の家庭用電気料金は、東京電力の場合、標準的な使用量の家庭で、今月と比べて1170円安い7464円。関西電力も同様に値下がりし6621円となり、10社全てで1000円以上、値下がりします。一方、ガス料金も、標準的な使用量の家庭で、東京ガスで545円、大阪