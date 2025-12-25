阪神は２５日、今季の「ＦａｍｉｌｙｗｉｔｈＴｉｇｅｒｓＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＪｏｓｈｉｎ」にて着用したユニホームのチャリティーオークション収益金および、関連商品の売上金の一部を西宮市へ寄付したと発表した。寄付金は西宮市民を対象に「子育て家庭ショートステイ事業」や「子ども食堂事業」等の子ども、子育て支援に役立てていく。中野選手会長は「子どもたちとそのご家族が、笑顔あふれる毎日を過ごせ