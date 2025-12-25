大阪地裁大阪市中央区の土地と建物の所有者に成り済まし、不動産会社2社から計約14億5千万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた地面師グループの指示役とみられる会社役員福田裕被告（53）に大阪地裁は25日、懲役10年（求刑懲役12年）の判決を言い渡した。倉成章裁判官は判決理由で、虚偽の株主総会議事録を作成するなど犯行は計画的で悪質だと指摘。背後に上位者が存在し、詐取した金の多くが流れたことは否定できな