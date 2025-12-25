東京地検特捜部は25日、約1億5700万円を脱税したとして法人税法違反などの罪で、広告代理業「Solarie（ソラリエ）」の黒木麗香社長（37）を在宅起訴し、同社を起訴した。黒木被告はインフルエンサーとして活動している。