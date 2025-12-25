ジャーナリスト・田原総一朗氏（91）が24日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、実は入院をしていたと告白した。冒頭のテロップで「実は入院をしていた」と表示されると、田原氏は「生きてること自体がおかしいんだよ」と“自虐”。「原因はよく分からない。入院したときに調べてもらっても、どこも悪くなくて。やっぱり夏バテじゃないかな」と語っていた。また自宅で、ルーティンである朝食づくりの様子を公開。田原氏自ら