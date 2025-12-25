お笑いコンビ、爆笑問題が25日、TBSラジオ「TBSラジオ大感謝祭2025」（午前8時30分）に出演。TBSに苦情電話を殺到させたことを振り返った。爆笑問題は同局「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」「爆笑問題の日曜サンデー」を長年担当。パーソナリティーのパンサー向井慧から「生放送30年、JUNKやってて怒られたみたいなことはあります？」と聞かれると、太田光は「TBSテレビではあります。散々あります。半年間ぐらい出られなかった。