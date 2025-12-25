人気バンド「King Gnu」のメンバーである常田大希が、12月24日に自身の公式X（旧Twitter）を更新した。「何億光年ぶり」に新しいギターを購入したことを報告し、そのユニークな一本がファンの注目を集めている。常田は「何億光年ぶりに楽器屋に行って新しいギターを買った。メリークリスマス」とつづり、自身へのクリスマスプレゼントとして新たな楽器を手に入れたことを明かした。投稿された写真では、スーツに身を包んだ常田が、