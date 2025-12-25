本四高速によりますと、きょう（25日）午後4時から瀬戸中央道の児島IC～坂出ICの間で、強風のため2輪の通行止めを開始したということです。 また、午後3時すぎから車についても児島IC～坂出ICの間で50キロの速度規制を行っているということです。