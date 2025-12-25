AAAの宇野実彩子が12月24日、自身のInstagramを更新した。クリスマスイブに披露された華やかなミニドレス姿が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。宇野は「Merry Xmas 心温まる時間でありますように」とファンへメッセージをつづり、クリスマスツリーやプレゼントの箱を背景にした写真を投稿した。写真の宇野は、胸元に大きなリボンがあしらわれた真っ赤なミニドレスを着用。スラリと伸びた美しい脚やデコルテが際立つ、ホリデ