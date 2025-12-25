NTTドコモは、2026年1月から、新たに1件の地域・商店街で「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。 新たにキャンペーンが始まる地域は、青森県八戸市。 自治体 期間 キャンペーン名 還元率 青森県八戸市 2026年1月5日～31日 八食センタ&#1