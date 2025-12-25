俳優の佐々木希が24日、自身のInstagramを更新した。家族で楽しんだ少し早めのクリスマスパーティーの様子を報告し、その豪華な手料理と心温まるエピソードが反響を呼んでいる。佐々木は「少し早めのお家クリスマスパーティ」とつづり、食卓の写真を公開。こんがりと焼かれたローストチキンや、子どもたちがデコレーションを手伝ったというクリスマスケーキなどが並んでおり、家庭的でありながら華やかなパーティーの様子がうかが