すでにサウジ入りし、各国取材陣のインタビューに応じる井上(C)Getty Images世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、激戦続きだった2025年をいかに締めくくるか。現地時間12月27日にサウジアラビアのリヤドで行われるアラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に関心が集まっている。【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥の衝撃KOシーンをチェック昨年11月に推定30億円という驚愕のスポンサー契約を締結し