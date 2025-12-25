平塚競輪のPR隊と湘南バンクエンジェルの城戸ひなの、鈴木珠優（みゆ）が大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、28日開幕の「KEIRINグランプリ2025シリーズ」をアピールした。平塚では3年ぶり10度目の開催。ヤンググランプリ（28日）、ガールズグランプリ（29日）、KEIRINグランプリ（30日）と、目の離せないバトルが繰り広げられる。KEIRINグランプリは脇本雄太、寺崎浩平、古性優作、南修二と近畿勢が席巻。4人で一枚岩になる