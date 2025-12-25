東京・渋谷の人気ドーナツ店『I'm donut?』の渋谷宮益坂店における商品陳列をめぐり、SNS上で賛否の声が広がっている。ピンク色のタイルにドーナツを直接置く販売方法に対し、衛生面やデザイン性への違和感を指摘する投稿が相次いでいるのだ。【写真】ピンク色のタイル地に“直置き”されたドーナツせめて敷紙を…「『I'm donut?』は、2022年3月に東京・中目黒で第1号店をオープン。現在は中目黒、原宿、表参道、池袋、自由が丘