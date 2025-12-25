宮城県の東北電力女川原発2号機＝2024年10月昨年再稼働した東北電力女川原発（宮城県女川町、石巻市）2号機を巡り、原発事業者に課税する「核燃料税」の新設条例が25日、女川町議会で賛成多数により可決、成立した。使い道を特定しない法定外普通税で、年約2億9千万円の税収を見込む。町は避難道路の維持管理や子育て政策などに充てる方針だ。総務相の同意を得て、保管期間が5年を経過した使用済み核燃料1キロ当たり620円を徴