日本サッカー協会(JFA)は25日、2026年に開催する「天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会」は8月に開幕し、決勝戦を2027年1月1日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行うことを発表した。国立競技場での開催は4年連続で、決勝の元日開催は第100回大会以来6年ぶりとなる。第106回大会はJリーグの秋春制移行や、6月にW杯北中米大会が開催されることに伴い8月に開幕。今年はJ1町田が初優勝した。