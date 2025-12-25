明石家さんま（70）が24日、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送SP」（深夜0時25分）に生出演。コンプライアンス（法令順守）に気を配った。番組の冒頭、さんまは「生だ〜！」と絶叫。出演者の芸人たちに「よう集まったな」と声をかけた。これまで24日深夜の生放送は「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」だったが、今年は同番組に。さんまは「今回は『ほぼ500回スペシャル』。正確には497