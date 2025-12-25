夫婦間の不満を解消するにはどうしたらいいのか。家族問題カウンセラーの山脇由貴子さんは「まずはお互いの生い立ちを知ることだ。イライラや不安の背景には育った環境が大きく影響しており、違いを理解できれば解決策が見えてくる」という――。（第2回）※本稿は、山脇由貴子『夫婦はなぜ壊れるのかカウンセリングの現場で見た絶望と変化』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。※事例は全て仮名です。写真＝iStock.com