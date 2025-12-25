PayPayは12月24日、地方自治体と連携したキャンペーンなど、あらたに2026年2月以降に実施が決定した施策を発表した。PayPay○北海道当別町で最大15%還元北海道当別町では、「当別町キャッシュレス買物応援キャンペーン」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時〜2月15日午後11時59分まで。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大15%のPayPayポイントが付与される。北海道当別町内のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する