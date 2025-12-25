除隊を果たした歌手・俳優として活動するファン・ミンヒョンが、来年2〜3月にソウルと東京でファンミーティングを開催する。【写真】ファン・ミンヒョンの“坊主頭”12月25日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ファン・ミンヒョンは来年2月6〜8日にソウル・YES24ライブホールで、3月4〜5日には日本・東京国際フォーラム ホールで、計6回にわたり「ファン・ミンヒョン ファンミーティング〈桃花源〉」を開催する。「