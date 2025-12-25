ステーキハウス「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店」は、「新春お年玉企画」として、炒め野菜とステーキの「生卵トッピング」が無料になるキャンペーンを開催する。生卵はゆで卵に変更も可能。期間中は、何度も利用できる。※キャンペーンの参加にはLINE会員への登録が必要となる2024年に誕生した「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ」。熱々の鉄板にのるのは、炒め野菜とステーキ。さらに、特製ソースもたっぷりかけられ