あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「情報弱者」の略語は？「情報弱者」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「情弱」でした！情弱とは、マスコミ報道やインターネットなどに触れる機会が少なく、情報の入手において不利な環境にいる人の